Las ventanas son uno de los puntos más débiles de cualquier vivienda en términos de eficiencia energética. A través de ellas se pierde una gran cantidad de calor durante el invierno y también ingresa el calor exterior en los meses más cálidos, obligando a utilizar más calefacción o aire acondicionado.

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Ante este problema, un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, desarrolló un material innovador que podría cambiar para siempre la forma en la que se construyen y acondicionan las viviendas. Se trata de una película transparente capaz de actuar como un potente aislante térmico sin impedir el paso de la luz.

El nuevo material fue bautizado como MOCHI, sigla de Mesoporous Optically Clear Heat Insulator (Aislante Térmico Mesoporoso Ópticamente Claro), y sus creadores aseguran que tiene el potencial de reducir significativamente el consumo energético de los edificios y, al mismo tiempo, disminuir las emisiones de carbono.

Qué es MOCHI y por qué podría reemplazar a las ventanas tradicionales

A simple vista, MOCHI parece un vidrio común. Sin embargo, su estructura es completamente diferente. El material está compuesto por un 90% de aire atrapado en una compleja red de poros microscópicos elaborados a partir de un gel de silicona.

Se termina el reinado de las ventanas de vidrio: el invento elegante y luminoso que no deja pasar el frío ni el calor. Foto: IA

Esta combinación le permite ofrecer una capacidad de aislamiento térmico excepcional. Según las pruebas realizadas por los investigadores, una lámina de apenas cinco milímetros de espesor puede proteger una mano del calor directo de la llama de una vela.

La gran ventaja de este desarrollo es que logra algo que hasta ahora parecía imposible: aislar el calor y el frío sin perder transparencia. Los materiales que suelen ofrecer un gran aislamiento, como la fibra de vidrio o el poliestireno, son opacos y no pueden utilizarse en ventanas.

Cómo funciona el nuevo aislante térmico

Está compuesto en más de un 90% por aire .

Refleja apenas el 0,2% de la luz , por lo que es prácticamente transparente.

Impide que las moléculas de aire intercambien calor.

Puede fabricarse en láminas flexibles o en bloques rígidos.

Podría aplicarse sobre ventanas existentes sin necesidad de reemplazarlas.

Una tecnología que también podría generar energía

Los científicos creen que las aplicaciones de MOCHI van mucho más allá del aislamiento térmico. Una de las ideas en estudio es utilizar este material para capturar el calor de la luz solar y convertirlo en energía para calefaccionar edificios o calentar agua.

Se termina el reinado de las ventanas de vidrio: el invento elegante y luminoso que no deja pasar el frío ni el calor. Foto: IA

Esto permitiría desarrollar sistemas de energía solar térmica más eficientes y discretos que los paneles tradicionales, integrados directamente en las superficies vidriadas de las construcciones.

Por el momento, la tecnología aún se encuentra en etapa experimental y su producción a gran escala sigue siendo un desafío, ya que el proceso de fabricación es complejo y lento. Sin embargo, los investigadores destacan que los materiales necesarios para fabricarlo son abundantes y relativamente económicos.

Si logra superar esa etapa, MOCHI podría convertirse en una de las innovaciones más importantes de la construcción sustentable, transformando las ventanas en un elemento capaz de mantener el confort térmico, reducir el gasto energético y aprovechar mejor la energía del sol.