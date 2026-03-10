En una noticia de último momento, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmó la prisión domiciliaria para Morena Rial. La medida, que se conoció este martes, incluye un sistema de monitoreo electrónico y representa un giro clave en la situación judicial de la hija de Jorge Rial.

Según informaron en el programa El Diario de Mariana, la resolución se dio a conocer esta tarde y responde a dos factores fundamentales: “Por un lado, el interés superior del niño“, explicó Martín Candalaft, en referencia al hijo menor de Morena que fue central para que la Justicia concediera el beneficio.

Foto: Web

“Y segundo, presentaron un escrito firmado por dos personas”, agregó el periodista, lo que resultó determinante en la decisión de los jueces en torno a esta determinación que la influencer venía esperando hace tiempo.

LOS MOTIVO DETRÁS DE LA DECISIÓN JUDICIAL

La Cámara de Casación bonaerense consideró que la situación familiar de Morena Rial, especialmente la necesidad de resguardar los derechos de su hijo menor, justificaba el cambio de modalidad en la detención.

El monitoreo electrónico será obligatorio durante el tiempo que dure la prisión domiciliaria. Además, el escrito presentado y firmado por dos personas —cuyos nombres no trascendieron— fue clave para que los jueces resolvieran a favor de la joven, detenida desde fines de septiembre del 2025.

POR QUÉ ESTÁ PRESA MORENA RIAL: QUÉ DELITOS COMETIÓ

A Morena Rial se la acusa principalmente de robo doblemente agravado por su presunta participación en una banda dedicada a desvalijar casas en el conurbano bonaerense.

Los detalles clave de su situación judicial al 10 de marzo de 2026 son:

Delitos imputados: Se la vincula con al menos tres robos domiciliarios ocurridos en localidades como Villa Adelina , Martínez y Castelar . La justicia investiga si cumplía un rol logístico u organizativo dentro de la banda.

Situación de detención: Tras haber pasado varios meses en la Unidad 51 del penal de Magdalena , recientemente se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria .

Incumplimientos previos: Su detención en el penal se debió a que la Justicia le revocó una excarcelación anterior por no cumplir con las reglas impuestas, como realizar un tratamiento psicológico y presentarse ante el juzgado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.