Gran Hermano volvió a vivir horas de máxima tensión luego del explosivo descargo de Picoya, quien tras enfrentarse con la producción y atravesar varios conflictos dentro de la casa aseguró que quiere abandonar el juego cuanto antes.

En una charla cargada de bronca y frustración, la participante dejó en claro que ya no soporta la convivencia y pidió ayuda a la audiencia para salir por la vía tradicional de eliminación.

EL FUERTE PEDIDO DE PICOYA

Visiblemente angustiada, Picoya lanzó durísimas frases contra el reality y reveló que desea dejar la competencia.

“No quiero estar acá. Chicos, vótenme, por favor. Pa’ que mi gente me saque. No quiero estar acá”, expresó en medio de su descargo.

Además, remarcó que no quiere abandonar por decisión propia ni mediante una salida especial, sino ser eliminada por el voto del público. “No quiero irme por la giratoria. Yo ayer me quería ir en la noche”, manifestó.

En otro tramo de su catarsis, la jugadora aseguró sentirse aislada dentro de la casa y apuntó contra varios compañeros.

Crédito: telefe

“Siento que soy el blanco de una manada”, sostuvo, dejando entrever que vive un clima hostil desde hace días.

También explicó que no está dispuesta a sostener meses de peleas permanentes. “Yo puedo pelear con ellos, pero no estoy de acuerdo a estar cuatro meses peleando constantemente”, disparó.

POR QUÉ ENTRÓ A GRAN HERMANO

Lejos de poner el foco en el premio económico, Picoya confesó cuáles eran sus verdaderos objetivos al ingresar al reality. “No vine por plata. Vine a buscar seguidores, vine a conocer gente. Ya lo hice”, aseguró.

Con esas palabras, dejó entrever que siente cumplida su meta personal y que continuar en el juego ya no tiene sentido para ella.