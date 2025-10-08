En el marco de la festejar de los 300 años de Rosario, el espectáculo se convirtió en mucho más que una celebración local: fue el puntapié inicial de un nuevo comienzo en la carrera de Nicki Nicole, reafirmando su búsqueda por expandir su obra y proyectarla hacia nuevos territorios en un concierto sinfónico histórico.

La actuación de la cantante en el Monumento a la Bandera reflejó su crecimiento musical, la diversidad de su obra y el amor incondicional por la ciudad que la vio crecer, y que hoy la celebra como una de sus mayores referentes en el mundo.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

La apertura fue con “Wapo Traketero”, la canción que comenzó todo, aquella que nació en Rosario y que ahora resonó ante la multitud en un formato sinfónico imponente.

A lo largo del show gratuito, Nicki cautivó con su interpretación y una puesta de excelencia fruto de un intenso trabajo previo. Su potencia vocal y su inigualable manera de emocionar y atravesar con su arte vuelven a demostrar su libertad para fluir entre géneros, redescubriéndose en nuevos sonidos y formas.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

El repertorio, preparado especialmente para la ocasión, recorrió canciones como “Colocao”, “Sheite”, “Dispara”, y “Otra Noche”, el clásico de Los Ángeles Azules que Nicki interpretó junto a “Olvídala”, de Los Palmeras —banda icónica de la provincia de Santa Fe— en un emotivo homenaje a las raíces y al espíritu popular de la región.

Entre los momentos más conmovedores de la noche, se destacó “Plegarias”, que en su versión en el Tiny Desk ya había incorporado violines, pero que aquí alcanzó otra dimensión.

El cierre fue con “Parte de Mí”, en una versión tan íntima como poderosa y con Nicki completamente emocionada. Este momento selló una noche única y dejó a la ciudad entera vibrando al compás de su voz.

La apertura de este show histórico en el Monumento contó con la presencia especial del querido Juan Carlos Baglietto, junto a Lito Vitale y talentosos artistas locales como Delfina, Sofia Gazzaniga y Mery San Dámaso.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

Además, de una celebración, este show buscó también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tuvo la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

Una noche de celebración, de encuentro que pasará a la historia de la ciudad de Rosario.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.