Desde Rosario, Argentina, el próximo 7 de octubre a partir de las 18 hs, Nicki Nicole celebrará los 300 años de su ciudad natal con un show sinfónico sin precedentes en el Monumento a la Bandera.

Será el primer concierto de este formato en su carrera, con más de 70 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario bajo la dirección de Nicolás Sorín, y un repertorio original preparado especialmente para esta ocasión histórica.

Nicki Nicole, sinfónica (Foto: gentileza de prensa)

Para Nicolás Sorín, Director de la orquesta, la obra de Nicki Nicole abre un abanico de universos sorprendentes: “Cada canción es como una película distinta: algunas tienen la fuerza de un western, otras un tono más poético, otras una luz desbordante. No se trata solo de hacer arreglos, sino de descubrir el espíritu que habita en cada tema y vestirlo de gala”.

Además, Sorín celebra la decisión de Nicki de llevar su obra al formato sinfónico: “Durante mucho tiempo la orquesta fue vista como un dinosaurio en extinción, algo difícil de montar. Que una artista como Nicki decida abrazar este lenguaje es reivindicar una forma y un medio musical que sigue siendo inmenso, lleno de colores y capaz de contener todos los sentimientos que un artista puede transmitir”.

La artista rosarina unirá su voz a la fuerza de una orquesta completa en un escenario emblemático, dando vida a un espectáculo único donde lo urbano se reinterpreta en clave sinfónica.

Nicki Nicole, sinfónica (Foto: gentileza de prensa)

Cada pieza de su repertorio fue cuidadosamente repensada y adaptada para este encuentro, buscando revelar nuevas capas de emoción y darle una dimensión inédita a canciones que ya forman parte del corazón de sus seguidores. También será parte de esta celebración Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de la ciudad.

A orillas del río Paraná, Nicki transformará su música en una experiencia colectiva, íntima y monumental a la vez. El evento será gratuito y abierto a todo el público, invitando a toda la ciudad a compartir un hito irrepetible que quedará marcado en la memoria cultural de Rosario.

Además, de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.

“Hoy mi corazón vuelve al lugar donde todo comenzó, de Rosario para Rosario”.

