Este lunes, el Théâtre du Châtelet de París se convirtió en el escenario de la tradicional gala de France Football, donde se entregaron los prestigiosos premios a las máximas figuras del fútbol mundial, en esta ocasión, Ousmane Dembélé (28) se quedó con el Balón de Oro masculino dejando por el camino a Lamine Yamal (18).

El París Saint-Germain fue uno de los grandes protagonistas de la noche al ser elegido como el mejor equipo masculino y recibir varias distinciones, mientras que el joven Lamine Yamal quedó en el segundo lugar, aunque se llevó el Trofeo Kopa al mejor futbolista Sub 21.

Pero no fue ese el único galardón que obtuvo el joven español ya que su novia, Nicki Nicole, le dio un premio consuelo en las redes sociales. “Mi estrella. Te amoooo”, le escribió ella en una story que sacudió al fandom de ambos.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

EL PADRE DE LAMINE YAMAL EXPLOTÓ TRAS LA ENTREGA DEL BALÓN DE ORO A OUSMANE DEMBÉLÉ

El que no quedó nada conforme con la designación de Dembelé como mejor futbolista del año fue el marroquí Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, que habló con el Chiringuito TV en duros términos tras la premiación.

“Creo que es el mayor, no voy a decir robo, pero sí daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, con muchísima diferencia”, dijo el pintor a través de videollamada.

“No es porque sea mi hijo, sino porque creo que es el mejor jugador del mundo. No hay rivales. Lamine es Lamine Yamal. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo raro”, dijo el padre del futbolista, notablemente molesto.

TODOS LOS GANADORES EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembéle (París Saint Germain, Francia)

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Arsenal (Inglaterra)

Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis Enrique (París Saint-Germain, España)

Mejor entrenadora del fútbol femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra, Países Bajos)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona, España)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona, España)

Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City, Italia)

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal, Suecia)

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)

Premio Sócrates: Xana Fundación

