El flamante romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole sigue generando repercusiones en España y Argentina. Aunque ambos confirmaron recientemente su relación y se muestran muy enamorados, la noticia no cayó bien en el entorno familiar del futbolista del Barcelona.

En diálogo con Mitre Live, el periodista español Roberto Antolín dio detalles de la situación. Según su información, la familia de Lamine Yamal está en contra de Nicki Nicole y habrían intentado frenar la relación.

“El padre de Lamine ha hecho todo para que esto no continúe, mientras que su abuela también se opone. La madre es un poco más flexible, pero en general la familia no quiere que él esté con Nicki. Lo que pasa es que Yamal ya es mayor de edad y toma sus propias decisiones”, explicó Antolín desde Barcelona.

EL IMPACTO MEDIÁTICO DE NICKI NICOLE EN ESPAÑA

El principal motivo de esta postura sería que la familia desea que Yamal se concentre de lleno en su carrera deportiva y no en cuestiones sentimentales. “Vienen de un barrio muy humilde y ahora Lamine es una estrella del fútbol mundial. La relación con Nicki Nicole los aterroriza porque creen que lo distrae de sus objetivos”, agregó el periodista.

Nicki Nicole apareció en la publicación más personal de Lamine Yamal. Crédito: Instagram

Antolín también destacó que, en cuestión de días, Nicki Nicole se convirtió en una figura mediática en España, algo que aumentará su popularidad y su cachet artístico. “Antes poca gente la conocía, y ahora todos hablan de ella gracias a este romance”, remarcó.

A pesar del enamoramiento inicial, el periodista puso en duda la estabilidad de la relación. “No me imagino a Lamine presentándole a Nicki Nicole a su familia. En Navidad no los veo juntos. Ella tiene conciertos, él vive en Barcelona… la distancia y la oposición familiar pesan mucho”, concluyó.