El mundo de la música y el espectáculo argentino se sacudió en las últimas horas con una noticia que nadie esperaba: Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron punto final a su relación. Pero el escándalo no terminó ahí ya que, apenas se conoció la ruptura, los rumores sobre un tercero en discordia entre la rosarina y el futbolista no tardaron en explotar.

Todo comenzó con un mensaje que circuló en la noche porteña y que Ángel de Brito compartió en sus redes: “Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”. El dato, que surgió de un chat de WhatsApp, señalaba que el encuentro se dio en Picheo, un boliche de Capital Federal, y rápidamente se viralizó.

El posteo de Ángel de Brito sobre la salida de Nicki Nicole y Mernuel

Para los seguidores más atentos, el rumor no cayó del cielo. Días antes, Nicki Nicole se había sumado inesperadamente a un stream de Yanina Latorre en el que también participaba Mernuel. Esa aparición alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo entre la artista y el youtuber, que ahora se potenciaron con la imagen de ambos saliendo juntos del boliche al amanecer.

ASEGURAN QUE NICKI NICOLE LE HABRÍA SIDO INFIEL A LAMINE YAMAL CON UN YOUTUBER

Mientras tanto, del otro lado del océano, Lamine Yamal rompió el silencio y confirmó el final de la relación. En diálogo con el periodista Javier de Hoyos, el joven futbolista del Barcelona fue tajante: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”. Y remarcó: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, buscando cerrar cualquier sospecha de traición.

La historia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal había comenzado a fines de agosto, cuando la cantante publicó una foto junto al delantero por su cumpleaños. Desde ese momento, la pareja se mostró unida en redes sociales y compartió viajes, celebraciones y momentos en ciudades como Barcelona, Rosario y Milán.

El posteo sobre la salida de Nicki Nicole y Mernuel

(Foto: Twitter/ X)

Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de crisis crecieron. Algunos apuntaron a un reciente viaje de Yamal a Milán, donde celebró con amigos y amigas, como posible detonante. Otros hablaron de un distanciamiento progresivo. Pero el futbolista insistió en que no hubo terceros en discordia.

QUIÉN ES EL YOUTUBER SEÑALADO COMO EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE NICKY NICOLE Y LAMINE YAMAL

En medio del revuelo, el nombre de Mernuel cobró fuerza. El joven youtuber, conocido por sus transmisiones y su presencia en redes, fue visto junto a Nicki Nicole en el boliche porteño, acompañado también por Cazzu y Emilia.

Las imágenes y los mensajes cruzados en redes sociales solo sumaron combustible a la versión de un posible nuevo romance.

Nicki Nicole y Mernuel

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales. Solo capturas de pantalla, frases sueltas y el incesante murmullo de la red. Lo único cierto es que la historia de Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó a su fin tras unos meses de exposición mediática. Y que, en el centro de la tormenta, la cantante vuelve a ser noticia.

