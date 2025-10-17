Lamine Yamal y Nicki Nicole viven una historia de amor que reflejan en redes sociales constantemente.
Esta vez, la artista argentina publicó en su cuenta de Instagram una foto frente a un espejo, acompañada por su pareja.
En la imagen se ve a ambos con una camiseta fluorescente de la marca que viste al jugador y, a priori, parecía un contenido más.
LA SUGERENTE FOTO DE LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE
Si bien parecía una foto más, se generó revuelo por una mano indiscreta del futbolista de Barcelona.
La estrella de la Selección de España puso su mano derecha en el bolsillo del jean de la argentina y el dedo gordo tocándole la parte baja de la panza.