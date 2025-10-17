Lamine Yamal y Nicki Nicole viven una historia de amor que reflejan en redes sociales constantemente.

Esta vez, la artista argentina publicó en su cuenta de Instagram una foto frente a un espejo, acompañada por su pareja.

En la imagen se ve a ambos con una camiseta fluorescente de la marca que viste al jugador y, a priori, parecía un contenido más.

Nicki Nicole apareció en la publicación más personal de Lamine Yamal. Crédito: Instagram

LA SUGERENTE FOTO DE LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE

Si bien parecía una foto más, se generó revuelo por una mano indiscreta del futbolista de Barcelona.

Nicki Nicole subió una foto con Lamine Yamal y se puede ver una manito indiscreta | Créditos: Instagram @nicki.nicole

La estrella de la Selección de España puso su mano derecha en el bolsillo del jean de la argentina y el dedo gordo tocándole la parte baja de la panza.