Nicki Nicole sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en Instagram una serie de postales románticas junto al futbolista estrella del Barcelona Lamine Yamal, con quien está oficialmente de novia.

La cantante rosarina no usó palabras para describir el álbum, pero usó dos significativos emojis: un sol y la luna.

En cuestión de horas, el posteo superó los 920.000 “me gusta” y acumuló casi 4.000 comentarios, generando una ola de repercusiones entre los fans de ambos, que celebran su amor.

Nicki Nicole, súper enamorada de Lamine Yamal (Fotos: Instagram)

Nicki Nicole y Lamine Yamal, enamoradísimos:

En las imágenes, Nicki y Yamal disfrutan de un paisaje costero soñado. En una de las postales, se los ve sentados de espaldas, sobre enormes rocas, mirando juntos el atardecer frente al mar, bajo un cielo despejado y surcado por nubes finas. La escena transmite calma e intimidad, con el sol brillando sobre el agua.

En la segunda postal, en blanco y negro, Nicki y Lamine aparecen abrazados y sonrientes junto al muelle. Él la sostiene con ternura mientras se miran a los ojos, en una imagen que refleja complicidad y cariño.

El romántico posteo no tardó en volverse viral y fue celebrado por miles de fanáticos, que destacaron la conexión entre ambos y llenaron los comentarios de mensajes de amor y admiración.

En la misma publicación, la cantante argentina se mostró haciendo música y en la intimidad del hogar.

