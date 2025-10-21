Nicki Nicole está viviendo una etapa llena de amor junto a su novio, Lamine Yamal, con quien disfruta de sus primeros meses de romance. La relación entre la cantante argentina y la joya del fútbol español generó un gran revuelo, especialmente después del gesto romántico que el jugador tuvo en pleno partido de la Champions League.

Durante el encuentro entre el Barcelona y el Olimpiacos de Grecia, Lamine Yamal tuvo una actuación brillante y aprovechó para dedicarle su gol a Nicki, que lo acompañaba desde las gradas del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras ejecutar con precisión un penal que terminó en gol, el joven futbolista celebró corriendo hacia el córner, hizo su tradicional gesto de “colgarse la corona” y luego lanzó un beso al público. Las cámaras captaron el momento justo en que Nicki Nicole disfrutaba de ese momento, dejando en evidencia la complicidad entre ambos.

Nicki Nicole subió una foto con Lamine Yamal y se puede ver una manito indiscreta | Créditos: Instagram @nicki.nicole

La pareja, que hizo pública su relación hace un par de meses, no ha dejado de mostrarse muy enamorada. Con este gesto, Lamine Yamal no solo brilló dentro de la cancha, sino que también derritió corazones fuera de ella, dedicándole su gol a la artista rosarina que lo conquistó.

Nicki Nicole y Lamine Yamal (Foto: captura Instagram)

NICKI NICOLE HIZO HISTORIA EN ROSARIO CON SU PRIMER CONCIERTO SINFÓNICO ANTE 250.000 PERSONAS: LAS FOTOS

En el marco de la festejar de los 300 años de Rosario, el espectáculo se convirtió en mucho más que una celebración local: fue el puntapié inicial de un nuevo comienzo en la carrera de Nicki Nicole, reafirmando su búsqueda por expandir su obra y proyectarla hacia nuevos territorios en un concierto sinfónico histórico.

La actuación de la cantante en el Monumento a la Bandera reflejó su crecimiento musical, la diversidad de su obra y el amor incondicional por la ciudad que la vio crecer, y que hoy la celebra como una de sus mayores referentes en el mundo.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

La apertura fue con “Wapo Traketero”, la canción que comenzó todo, aquella que nació en Rosario y que ahora resonó ante la multitud en un formato sinfónico imponente.

A lo largo del show gratuito, Nicki cautivó con su interpretación y una puesta de excelencia fruto de un intenso trabajo previo. Su potencia vocal y su inigualable manera de emocionar y atravesar con su arte vuelven a demostrar su libertad para fluir entre géneros, redescubriéndose en nuevos sonidos y formas.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)