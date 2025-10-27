La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal está en el centro de la tormenta.

Mientras la pareja disfruta de su romance, la familia del joven futbolista del Barcelona dejó en claro que no quiere saber nada con la cantante argentina.

El periodista español Roberto Antolín reveló detalles explosivos sobre la interna familiar en diálogo con Juan Etchegoyen.

Según contó, el entorno de Lamine le hizo un pedido tajante: “Aquí no la traigas que no la queremos ver”, fue la frase que le soltaron al jugador, dejando en evidencia el rechazo total hacia Nicki.

La familia de Lamine Yamal, en pie de guerra con Nicki Nicole

Desde que arrancó el romance, la relación entre la artista y la familia del futbolista está marcada por la tensión.

“No hay esperanzas de que entre la familia de Lamine y Nicki Nicole se lleven bien en algún momento”, aseguró Antolín, quien además remarcó que el malestar viene de arrastre y se repite en cada evento importante.

El periodista explicó que la cantante suele acompañar a Lamine a los entrenamientos y se muestra con los fans, pero que su fama en España crece más como “la novia del jugador” que por su carrera musical.

Nicki Nicole, súper enamorada de Lamine Yamal (Fotos: Instagram)

“Se saca fotos con los hinchas, pero no por ser cantante sino como la novia de Lamine o su chofer personal. No es nadie acá en España”, disparó Antolín.

Un romance bajo la lupa y una advertencia contundente

El entorno del crack del Barcelona no solo le bajó el pulgar a Nicki Nicole, sino que también le advirtió a Lamine que no la lleve a los encuentros familiares ni a los eventos importantes.

“La familia se lo dejó en claro, incluso en la previa del Balón de Oro”, detalló el periodista.

Mientras tanto, la cantante rosarina sigue apostando a la relación y quiere que dure “toda la vida”, pero la convivencia con la familia de su novio parece cada vez más complicada.