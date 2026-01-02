Nicki Nicole decidió cerrar el año y comenzar sus vacaciones en el sur de la Argentina, con Bariloche como destino elegido, y compartió postales de su descanso que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la artista publicó un carrusel de imágenes donde se la ve relajada, disfrutando de la playa del lago Nahuel Huapi, en la zona oeste de la ciudad. “Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro adorado país”, escribió junto a las fotos, dejando en claro el vínculo especial que mantiene con la región cordillerana.

Nicki Nicole se tomó vacaciones y viajó al Sur de la Argentina: las fotos | Créditos: Instagram @nicki.nicole

En las imágenes, Nicki aparece con un look descontracturado, rodeada de naturaleza, arena y agua cristalina. Las postales reflejan un clima de calma y desconexión, lejos del ritmo intenso que suele acompañar su agenda artística.

NICKI NICOLE ESTUVO EN BARILOCHE

Según se desprende de las publicaciones, la cantante habría visitado la playa del kilómetro 49 y se estaría alojando en un hotel ubicado sobre la avenida Bustillo, uno de los corredores más emblemáticos de Bariloche.

No se trata de una elección casual. La ciudad rionegrina es un destino recurrente para Nicki Nicole, tanto por trabajo como por placer. En 2023, fue una de las figuras destacadas de la Fiesta Nacional de la Nieve, donde se presentó ante miles de personas en la base del cerro Catedral.

Cuando se trata de descanso, la artista suele inclinarse por la Patagonia. En distintas oportunidades eligió Bariloche y zonas cercanas para desconectarse, incluso durante la temporada invernal, cuando la nieve y los paisajes de montaña ofrecen un escenario completamente distinto al del verano. Esa versatilidad convierte a la ciudad en uno de sus refugios favoritos.