Kennys Palacios, el reconocido estilista y amigo inseparable de Wanda Nara, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida: recibió una propuesta de matrimonio en pleno viaje por Brasil y no dudó en compartir la noticia con todos sus seguidores.

El estilista, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones soñadas, fue sorprendido por su pareja con una romántica declaración de amor. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones.

En las imágenes se puede ver a Kennys Palacios completamente emocionado mientras su pareja le pide casamiento en un entorno paradisíaco, en pleno festejo por el Año Nuevo con fuegos artificiales. El estilista no pudo contener las lágrimas y, entre risas y abrazos, aceptó la propuesta.

Kennys Palacios y su novio, Roi Orbegozo, se casan (Foto: Instagram/@kennyspalacios).

“¡Me caso!”, escribió Kennys en sus historias de Instagram, donde mostró el momento que recordará por siempre con su amor, Roi Orbegozo, quien se le apareció en el lugar con un anillo y no pudo contener el llanto. Tras hacer público, amigos y famosos celebraron la noticia.

UN AÑO LLENO DE AMOR Y PROYECTOS PARA KENNYS PALACIOS

El casamiento llega en un momento especial para Kennys Palacios, que viene de un año cargado de trabajo y éxitos junto a grandes figuras del espectáculo. Ahora, el estilista se prepara para dar un paso más en su vida personal y celebrar el amor rodeado de sus seres queridos.

La noticia de su compromiso con su pareja, Roi Orbegozo, revolucionó las redes y promete ser uno de los eventos más comentados del año en el mundo del espectáculo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.