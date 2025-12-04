Wanda Nara volvió a mostrar el costado más íntimo de su vida personal y profesional. Este jueves, la empresaria y conductora le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Kennys Palacios, su mejor amigo y estilista, a través de sus historias de Instagram.

En la publicación, la mediática compartió tres fotos juntos, donde se los ve sonrientes y cómplices, reflejando la fuerte amistad que los une desde hace años. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje directo y lleno de cariño que le escribió: “Te amo”.

Wanda Nara saludó a Kennys Palacios por su cumpleaños (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Kennys, que la acompaña en cada uno de sus proyectos y viajes, es una de las personas más cercanas a Wanda; el saludo de la empresaria dejó en claro el lugar especial que ocupa el estilista en su círculo íntimo.

EL INCÓMODO MOMENTO DE WANDA NARA CON LEANDRO PAREDES EN UNA GALA

El último martes por la noche, el tenso cruce entre Wanda Nara y Leandro Paredes dio que hablar en el marco de la gala de Los Personajes del Año de Revista Gente. Según contó Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, hubo un momento tenso y hasta incómodo entre la empresaria y el futbolista.

Todo habría sucedido mientras realizaban la foto de tapa donde estaban sentadas las grandes figuras, entre ellas Mirta Legrand, Paredes junto a su mujer, Camila Galante, y un espacio vacío que, según interpretaron varios, estaba reservado para la imagen de Lionel Messi.

Los Personajes del Año 2025 (Foto: Instagram Revista Gente)

Al lado, Wanda ocupó su lugar, dejando ese hueco en el medio. Pero fue la conductora deLa Noche de Mirthaquien la llamó para conversar y chusmear un rato.Paredes, que estaba justo al lado de la diva,intentó saludar a Nara, pero ella lo habría ignorado por completo,conforme a la información de la panelista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.