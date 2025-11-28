La detención de Nicolás Payarola (42) tras un allanamiento dejó expuesta a Wanda Nara, quien había contado con los servicios del abogado en las causas penales contra Mauro Icardi, y ahora la conductora de MasterChef Celebrity quedó involucrada en la causa que investiga el fiscal general de San Isidro.

“Wanda va a ser citada a declarar la semana que viene, confirmado por la fiscalía”, reveló Guido Záffora.

El pedido fue hecho por el propio Payarola Hernayes en su declaración ante Cosme Iribarren: “Voy a solicitar la comparecencia como testigo de Wanda Solange Nara. A mi criterio nada tengo que ver con el hecho que se me endilga”.

Nicolás Payarola fue detenido (Foto: captura de A24).

La referencia es a la presunta estafa que denunciaron María Macarena Posse y Marcela De Leonardis, quienes habían sido contratadas contratadas por el ahora entonces representante y letrado de la conductora de MasterChef Celebrity.

En el convenio de honorarios, según la imputación, había una cláusula que sostenía que si Nara, durante el primer año del contrato, desistía unilateralmente de la representación de las abogadas, tenía que pagar 600.000 dólares como resarcimiento.

Qué dijo Wanda Nara tras la detención de su abogado

Por estas razones es que Wanda Nara aseguró en DDM: “Yo también fui estafada”. Es que, según se desprende de los dichos de Payarola sería Nara quien debería hacerse cargo de la deuda con las abogadas.

“Yo voy a declarar todo lo que tenga que declarar en la Justicia. Porque estoy a disposición”, cerró Wanda Nara en diálogo con Záffora.