La detención de Nicolás Payarola sacudió el mundo del espectáculo y dejó a Wanda Nara en el ojo de la tormenta. El jueves por la mañana, la Policía Bonaerense arrestó al exabogado de la empresaria en su casa del Barrio Golf Club de Nordelta, acusado de al menos once casos de estafa contra sus propios clientes.

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló detalles impactantes sobre cómo la traición de Payarola afectó de lleno a Wanda. Según la panelista, la empresaria empezó a notar un “robo hormiga” en sus cuentas y, tras revisar sus ingresos, descubrió que varias marcas le habían pagado directamente a Payarola sin que ella lo supiera. “Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: ‘Le pagamos a Payarola’”, contó Latorre.

Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

Wanda Nara confió en su abogado y lo consideró casi un amigo. “Estos tipos son muy psicopáticos, hábiles. Wanda, con tanto trabajo, MasterChef, las redes, las marcas, Only Fans y la mar en coche, empezó a delegar y Payarola se metió en todo”, relató Latorre.

Cuando la empresaria detectó las irregularidades, fue a buscar a Payarola y le dio una oportunidad para que se pusiera al día. “Él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué. Fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos. Él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar”, detalló la conductora.

Sin embargo, el acuerdo no prosperó. “De la deuda, no sé cuánto exacto, le pagó dos cuotas. Ella quedó en un arreglo de no denunciarlo y que él le iba a ir pagando en cuotas. Y ahora preso no creo que siga cobrando, porque ella no tiene documentada esa deuda como muchos otros las tienen”, explicó Latorre.

Wanda Nara (Foto: captura de Telefé).

El escándalo no solo dejó a Wanda Nara expuesta por la traición de su exabogado, sino que podría traerle nuevos dolores de cabeza.

Luis Bremer advirtió en A la Tarde que una gestión de Payarola podría complicarla en los próximos días: “Las apelaciones por las multas que Mauro Icardi aplicó contra Wanda Nara habrían caído, por lo que Wanda debería pagar en el futuro, en los próximos días, 300 millones de pesos”.

Mientras tanto, resta definir si el fiscal pedirá cupo en algún penal para que Payarola quede alojado allí. Bremer cerró con una revelación sobre la decisión de Wanda: “Wanda sabe desde enero que esto podía ocurrir, por eso soltó al abogado en las últimas semanas”.

