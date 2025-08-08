Conocedor del universo íntimo de Wanda Nara como pocos, Kennys Palacios habló sin filtros sobre su actual vínculo con Mauro Icardi y salió al cruce de quienes critican el rol maternal de la mediática.

En diálogo con Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax conducido por Ale Castelo, el estilista y confidente de Wanda reveló detalles hasta ahora desconocidos.

“Mi relación con Mauro es cero”, aseguró Palacios, y explicó que la última vez que hablaron fue hace más de seis meses, dejando en claro que el contacto entre ambos se cortó tras la escandalosa separación ocurrida a mediados de 2024. Aun así, se mostró respetuoso: “Nunca hablé mal de él porque es el papá de dos nenas a las que adoro”, afirmó.

KENNYS PALACIOS SOBRE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Consultado sobre la relación entre Icardi y la China Suárez, y su mudanza a Turquía, Kennys fue tajante: “No tengo ni idea. Eso ya es problema de cada uno”, evitando meterse en polémicas ajenas. “Si me pasara a mí, vería en ese momento qué hacer. Es algo muy personal”, agregó.

Donde sí se mostró enfático fue al responder las críticas que Wanda recibe como madre. “Primero que se fijen quiénes son ellas como madres en vez de opinar de los demás”, lanzó, en clara referencia a panelistas y figuras televisivas. Y fue más allá:“Hablan de Wanda porque saben que rinde. Sino, el programa se les cae a pedazos”.

Finalmente, cerró con una frase que refleja la solidez del vínculo que lo une a la empresaria:“A Wanda no le afecta. Cero. Mirá si le va a importar lo que diga una que está frente a una pantalla. Los únicos que pueden cuestionarla como madre son sus hijos. Los demás, son un pedo. Nada”.