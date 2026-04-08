Adrián Suar y Rocío Robles dijeron presente en el estreno de la obra Desde el Jardín, protagonizada por Guillermo Francella, y hablaron con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y otros medios.

El gerente de programación y una de las figuras clave de la televisión argentina se mostró entusiasmado con el proyecto teatral y no escatimó elogios hacia el actor protagonista.

“Estoy muy contento de estar acá, con formar parte de la producción de este espectáculo extraordinario. Para mí este va a ser el evento del año protagonizado por este monstruo que es Guillermo”.

Además, reveló que la obra era un proyecto que venían gestando desde hace tiempo: “Después de tantos años de trayectoria, que pueda hacer ‘Desde el Jardín’, que veníamos hablando desde hace años que ese era el espectáculo próximo de él. Lo trabajamos bastante con Pablo Kompel”.

Adrián Suar y Rocío Robles en el estreno de la obra de Guillermo Francella, "Desde el Jardín" (Foto: captura de Mshow).

Qué dijo Adrián Suar sobre la televisión actual

Durante la entrevista, Adrián Suar también se refirió al presente de la televisión y su rol dentro de la industria.

“Hace muchos años que estoy, he vivido momentos malos en la pantalla, pero ahora de a poco la estoy ordenando”.

En ese contexto, destacó a algunas figuras actuales: “Me gusta Guido (Kaczka), me gusta Mario (Pergolini)”.

¿Vuelve Marcelo Tinelli? La respuesta de Suar

Uno de los momentos más comentados fue cuando le preguntaron por el posible regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla: “Sí, puede ser, siempre están las puertas abiertas para el flaco”.

Adrián Suar y Rocío Robles en el estreno de la obra de Guillermo Francella, "Desde el Jardín" (Foto: captura de Mshow).

Suar también confirmó que mantienen el contacto: “Con el flaco siempre hablo”. Y dejó abierta la posibilidad de un proyecto conjunto: “Puede ser que sí, puede ser que no, vamos a ver, todavía no sé”.

Adrián Suar y Rocío Robles: en su mejor momento

Consultado sobre su presencia junto a su actual pareja, la modelo y periodista Rocío Robles, Adrián Suar aclaró que no es la primera vez que se los ve juntos en un evento: “No, ya habíamos salido antes”.