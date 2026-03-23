Adrián Suar y Rocío Robles atraviesan un gran momento profesional, pero también personal, como pareja.

Luego de sus días de descanso en Punta del Este, volvieron a la actividad y ahora mostraron cuál fue su última cita.

En esta ocasión, la pareja conformada por Adrián Suar y Rocío Robles acudió a la Bombonera para ver la victoria por 2 a 0 de Boca sobre Instituto.

La romántica cita de Adrián Suar y Rocío Robles en la cancha de Boca | Créditos: Instagram @elchuecosuar

SUAR Y ROBLES, EN LA BOMBONERA

El Chueco publicó fotos desde el palco de la cancha de Boca, donde el Xeneize venció por 2 a 0 a Instituto.

La romántica cita de Adrián Suar y Rocío Robles en la cancha de Boca | Créditos: Instagram @elchuecosuar

En una de ellas, se lo ve a él solo y escribió: “Ganó Boke, feliz domingo para todos”; mientras que en la otra se los vio juntos.