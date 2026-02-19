El 21 de mayo se estrena en el Teatro El Nacional Sancor Seguros la comedia “Sottovoce”. Con un elenco estelar encabezado por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, y bajo la dirección de Mariano Pensotti, la producción general de Adrián Suar y Preludio presenta una historia moderna, ágil y profundamente humana.

De qué trata “Sottovoce”

Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega con el director Mariano Pensotti

“Sottovoce” expone con humor ácido y ritmo vertiginoso cómo el poder, la ambición y el egoísmo pueden poner en jaque incluso los lazos más fuertes. La trama sigue a Sebastián (Suar) y Claudio (Mirás), primos y socios que están a punto de vender la empresa textil familiar a un grupo norteamericano. El acuerdo que los volvería millonarios marca, en teoría, el día más feliz de sus vidas.

Pero antes de cerrar la operación, una discusión sobre la división del dinero desencadena un conflicto inesperado. A la disputa se suman sus parejas, Lola (Peterson) y Romina (Vega), dos mujeres de mundos y objetivos opuestos que, impulsadas por sus propios intereses, tensan aún más la situación. En medio del caos, la tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza, amenazando con derrumbarlo todo a su paso.

“Sottovoce”, una historia que expone los vínculos atravesados por el poder, la ambición y el egoísmo, donde todos buscan salvarse solos.

En una única noche frenética y decisiva, los cuatro personajes deberán enfrentarse a sus deseos, sus secretos y a la pregunta que sostiene toda la obra: ¿serán capaces de llegar a un acuerdo o el afán de salvarse solos terminará destruyéndolo todo?

Entradas: fechas de preventa y venta general

Las entradas para “Sottovoce” se podrán adquirir a través de Plateanet siguiendo este cronograma: