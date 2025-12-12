Noelia Marzol compartió en las últimas horas una noticia personal que rápidamente generó preocupación y mensajes de apoyo entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la bailarina y actriz contó que su hijo Donatello fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque aclaró que todo salió bien y que el pequeño ya se encuentra en su casa, recuperándose.

“Ayer se operó Dona, está súper genial, se la re bancó”, escribió Noelia sobre una imagen tomada en el hospital, donde se la ve junto a su hijo en una silla de ruedas, acompañados por el personal médico.

Fotos: Captura de Instagram Stories (@noeliamarzolok) Por: Fabiana Lopez

LA TRANQUILIDAD DE NOELIA MARZOL

En el mismo mensaje, llevó tranquilidad al confirmar que ya están en casa y jugando, dejando en claro que la operación no presentó complicaciones.

Más tarde, en un video, Noelia Marzol despejó dudas respecto de la operación de Donatello, su hijo.

En la grabación cuenta que lo operaron de adenoides y amígdalas, y que aunque el proceso, la previa y el post operatorio se lo va a guardar para sí misma, quiere tranquilizar a sus seguidores diciendo que todo salió bien.

Crédito: Instagram

Además, destaca que ahora Donatello está “joya”, súper bien. Relató que el niño ya quiso jugar todo el día después de la cirugía, tiene ganas de comer y está imparable, lo que demuestra su rápida recuperación.