En una reciente publicación en sus redes sociales, Noelia Marzol decidió terminar con el misterio y revelar a qué se dedica actualmente su marido, Ramiro “Rama” Arias, tras colgar los botines como futbolista profesional. A través de un video íntimo grabado en su hogar, la artista no solo despejó las dudas de sus fans, sino que también mostró con humor la realidad de convivir con un profesional en plena temporada laboral.

Cuando un seguidor preguntó directamente: “¿De qué labura Rama ahora que no juega a la pelota?”, Noelia no dudó en tomar la palabra, incluso cuando su marido parecía preferir mantenerse en silencio. Con su característica espontaneidad, la bailarina anunció: “Es representante de jugadores de fútbol”.

Pero Noelia no se quedó solo con la información básica. Con un tono entre cómplice y quejoso, la actriz explicó la razón de su aparición en el video: “Lo están volviendo loco, el libro de pases está abierto”, haciendo referencia a la ventana de transferencias del fútbol, uno de los períodos más intensos para los representantes de jugadores.

Crédito: Instagram

NOELIA MARZOL REVELÓ A QUE SE DEDICA SU MARIDO, RAMIRO

Lo que comenzó como una simple respuesta se convirtió en un momento hilarante cuando Noelia, levantándose del sofá y mirando directamente a la cámara con expresión suplicante, lanzó un mensaje a los colegas y clientes de su marido: “Chicos, ¡aflojen un poco por favor!”

Y agregó con humor pero con evidente sinceridad: “Somos una casa de familia. En algún momento podemos dejar de hablar por teléfono”.

El video también muestra la complicidad entre Noelia Marzol y Ramiro Arias. Mientras él, más reservado, intentaba evitar hablar frente a la cámara tapándose la boca y susurrando “No, no vayas a hablar…”, Noelia tomó las riendas con naturalidad: “Bueno, no hables vos”, y procedió a responder sin dudarlo.