Noelia Marzol volvió a encender las redes con su humor picante y su sinceridad habitual. Mientras disfruta de la mudanza a su nueva casa junto a su esposo, Ramiro Arias, la artista abrió el juego en Instagram y respondió preguntas de sus seguidores sin esquivar los temas más íntimos.

Entre risas y complicidad, terminó revelando cuántas veces tuvo sexo esta semana y dejó una reflexión que generó debate entre sus fans.

La confesión de Noelia Marzol sobre su vida sexual

En un clima relajado, recostada mientras aprovechaba un momento de descanso en medio de la mudanza, Marzol habilitó la clásica cajita de preguntas. Un seguidor fue directo al hueso y quiso saber: ¿cuántas veces había tenido sexo en los últimos días?

Sin filtro, Noelia contestó:

“Ehh… no, esta semana un par…”, dijo entre risas, dejando en suspenso la cifra exacta.

La bailarina contestó sin tapujos cuántas veces intimó con su marido en los últimos días

Fue entonces cuando remató con un comentario que generó complicidad con Ramiro: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?”

Arias, presente fuera de cámara pero atento a cada palabra, respondió simplemente: “Sí”, provocando que ella siguiera con el juego picaresco:

“Él es muy bueno en algunos ítems… ehh…”, lanzó, tentada, antes de cortar la frase.

El divertido ida y vuelta que causó furor

La bailarina no solo respondió con naturalidad, sino que lo hizo en el contexto de un momento muy especial: su reciente mudanza a una nueva casa familiar, donde se los ve relajados, cómplices y disfrutando de la convivencia.

Foto: Instagram (@noeliamarzolok)

El fragmento de sus stories rápidamente se viralizó, no solo por lo directo de su respuesta, sino por el tono divertido con el que la pareja compartió una intimidad cotidiana sin perder el humor.

Noelia Marzol en bikini a cuadros. (Foto: Instagram/@noeliamarzolok).

Una pareja transparente y sin tabúes

Noelia y Ramiro suelen mostrarse auténticos y espontáneos en redes. Para sus seguidores, este tipo de charlas en tono de broma ya se volvieron un sello de la pareja, que combina cariño, complicidad y una cuota de picardía que siempre termina siendo tema de conversación.