Noelia Marzol comparte en su cuenta de Instagram diferentes contenidos, muchos de ellos vinculados a su día a día con sus hijos.

Esta vez, mientras se maquillaba, hablaba con Alfonsina, su hija de dos años. La niña le contó una llamativa anécdota.

Noelia le planteó que los monstruos no existen, mientras que Alfonsina sostenía que sí y relató: “Uno me comió este dedo, otro este, otro este”.

NOELIA MARZOL, SU HIJA Y LOS MONSTRUOS

La conversación siguió en la tónica de la imaginación de la menor y, con ternura, Noelia le hacía preguntas: “¿Los monstruos te comieron los dedos? ¿Cómo es que los tenés? ¿La policía los agarró?”.

Con dulzura, la niña de dos años intentó explicar cómo recuperó los dedos que le habían sacado los monstruos.