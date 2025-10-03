Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores al mostrar un episodio doméstico que tuvo como protagonista a su hijo Donatello. Mientras jugaba en el campo, el pequeño se golpeó en la cara con una hamaca y terminó con un moretón visible en la frente, justo arriba de la nariz.

La bailarina relató que todo ocurrió cuando el nene se ubicó detrás de otro chico que se estaba hamacando sin percibir el peligro. El impacto fue directo y, aunque el susto inicial fue grande, Marzol aclaró que su hijo está bien.

Noelia Marzol mostró el golpazo que se dio su hijo Donatello: “Va bajando, ponele” | Créditos: Instagram @noeliamarzolok

Con humor y alivio, escribió sobre la foto que compartió: “Ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de alguna cuando alguien se hamaca”. Más tarde, agregó otra historia en la que bromeó con la evolución del golpe: “Va bajando, ponele”, en referencia a la hinchazón que poco a poco se desplazaba en el rostro del niño.

Noelia Marzol mostró el golpazo que se dio su hijo Donatello: “Va bajando, ponele” | Créditos: Instagram @noeliamarzolok

NOELIA MARZOL HABLÓ DE SUS CAMBIOS ESTÉTICOS

Este episodio se dio a conocer poco después de que la actriz también hablara abiertamente sobre los cambios estéticos que realizó en los últimos meses. En un intercambio sincero con sus seguidores, reveló que decidió quitarse el relleno de los labios porque el volumen le había resultado “exagerado” y hasta le había modificado la forma de la boca.

Noelia Marzol. Crédito: Instagram/@noeliamarzol

Además, contó que se sometió a un tratamiento para eliminar manchas y combatir el acné que arrastraba desde hacía tiempo. “Estuve este último tiempo encargándome mucho de mi piel, de mi carita. Me saqué labios, me saqué manchas. El pelo... muchas cosas”, explicó.

Respecto a su decisión de reducir el tamaño de los labios, Marzol señaló: “Lo cuento porque sé que muchas chicas quedaron insatisfechas con el volumen. Y hay vuelta atrás”. También destacó que el procedimiento no solo corrigió el exceso de relleno, sino que mejoró la simetría, lo que la dejó “súper conforme con el resultado”.