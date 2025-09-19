Noelia Marzol volvió a ser noticia en redes sociales al compartir un video de la intimidad de su convivencia con Ramiro Arias, el padre de sus dos hijos. La actriz y bailarina sorprendió a sus seguidores este jueves por la noche con una grabación en sus historias de Instagram donde se los ve cómplices y divertidos en plena rutina matrimonial.

“Las cosas que hace bajo la promesa de una noche desenfrenada”, escribió Marzol con humor, mostrando cómo su esposo le besaba el pie en medio de las risas.

Crédito: Instagram

LA RECONCILIACIÓN DE NOELIA MARZOL Y RAMIRO ARIAS

La escena, lejos de ser casual, también refleja el presente de la pareja: ambos lograron reconstruir su relación tras una fuerte crisis que atravesaron en el último tiempo. Según contó la artista, los problemas comenzaron en Córdoba, cuando dejaron de compartir salidas porque todo terminaba en discusiones.

Decididos a apostar por su familia, iniciaron terapia y lograron recomponer el vínculo con diálogo, amor y complicidad. Hoy, unidos por sus hijos Donatello y Alfonsina, el matrimonio reafirma que la conexión y el humor son claves en su historia.