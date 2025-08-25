Aunque desde afuera todo parece idílico, Noelia Marzol decidió mostrar su costado más íntimo y habló sin filtros sobre la crisis que vivió con su marido, Ramiro Arias, con quien tiene a sus hijos Donatello y Alfonsina.

En una nota para Implacables, la bailarina sorprendió con un relato honesto en el que reveló cómo atravesaron un conflicto que puso en jaque la relación: “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, confesó Noelia.

Además, la artista explicó que el principal obstáculo fue la falta de comunicación y que las sesiones les permitieron crear un espacio de diálogo sincero: “La terapia nos ayudó en esto de poder comunicarnos y contarnos más todo lo que nos está sucediendo”.

Foto: Instagram (@noeliamarzolok)

Hoy, lejos de aquel momento turbulento, Marzol asegura que el vínculo salió fortalecido. Con emoción, declaró: “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos“.

Y cerró, feliz por esta nueva etapa de su vida: “Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”.

EL HIJO DE NOELIA MARZOL SE PUSO A BAILAR Y SU MAMÁ LO COMPARÓ CON MICHAEL JACKSON

Desde chiquito, Donatello, el hijo de Noelia Marzol y Ramiro Arias, demuestra que de su mamá, sin dudas, heredó el ritmo y la intensa pasión por el baile.

Fanático de Michael Jackson, el nene, que tiene varios sombreros parecidos a los de su ídolo, cuando lo escucha cantar se pone a bailar. Muy dulce, intenta imitar alguno de sus míticos pasitos.

En esta oportunidad, el pequeño se subió arriba de la mesa, custodiado por su papá, mientras le ponían su canción favorita y su mamá lo iluminaba con una linterna. Sin embargo, la coreografía no salió como esperaba y se enojó.