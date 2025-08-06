Noelia Marzol publicó en su cuenta de Instagram un video súper sensual desde una playa paradisíaca y dio que hablar por el pie de foto que le dedicó a su marido, Ramiro Arias, en el posteo.

La actriz, que calentó las redes con la grabación en la que se mostró con una malla enteriza color azul, aprovechó para dejarle una dedicatoria al padre de sus hijos: “Estoy esperando tu comentario”.

Noelia Marzol en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@noeliamarzolok).

Es que el deportista acostumbra a dejarle mensajes fogosos a la bailarina en sus publicaciones y en este caso Noelia no se anduvo con vueltas al pedirle de forma explícita más de sus “comentarios”.

EL COMENTARIO DE RAMIRO ARIAS A NOELIA MARZOL EN SU POSTEO

Como era de esperar, Ramiro Arias le dejó un comentario picantísimo a la Noelia Marzol en el posteo en el que se mostró súper sensual con su malla enteriza azul.

Noelia Marzol y Ramiro Arias en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@noeliamarzolok).

“Paaaa unas ganas de que seas arena y yo sombrilla”, le dijo Ramiro a la productora artística, quien le contestó con risas: “jajajajajajja”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.