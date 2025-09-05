Noelia Marzol la rompe en Bloody Tango, un show del tradicional baile argentino. Y esta vez publicó un video distinto: mostró el lío que hacen sus hijos en el teatro.

La bailarina armó un compilado donde se ve a Alfonsina y Donatello, de dos y tres años, respectivamente.

Los niños van de un lado a otro, dan vueltas en sillas con rueditas, juegan con los sillones y otros elementos de escenografía, pero terminan tomando la leche y comiendo churros.

LOS HIJOS DE NOELIA MARZOL EN EL TEATRO

Mientras se luce en Bloody Tango, Marzol está también con sus hijos y los lleva al teatro, donde el staff se muestra relajado y entre risas ante las travesuras de los menores.

La bailarina publicó el video y lo acompañó con un texto: “Pequeños indisciplinados!!! A su favor… nada de lo que ven roto lo rompieron ellos. En contra… hay un trabajo de Bloody Tango mucho más aburrido y administrativo que no toleran tan bien como acompañarme teatro. La vida misma”.