Noelia Marzol vivió uno de los momentos más sensibles de su vida personal en plena vorágine de fin de año. En medio del caos de Navidad, Año Nuevo, una mudanza y el estreno de su obra en Mar del Plata, su hijo Donatello, de cuatro años, tuvo que ser operado de las amígdalas y adenoides.
En una nota que dio a Puro Show, la bailarina se animó a contar cómo transitó ese momento tan delicado: "Para una madre es tremendo dejar a tu hijo en el quirófano tan chiquito. Es una sensación horrible que no se la deseo a nadie”, confesó, visiblemente movilizada.
A pesar de su sinceridad, Noelia prefirió no entrar en cuestiones más específicas por una razón muy especial: “No quiero dar mucho detalle porque sé que hay un montón de mamás que también tienen que operar a sus hijos, y medio como que no hay opción”, explicó, mostrando empatía con quienes atraviesan situaciones similares.
Por suerte, la noticia alentadora llegó rápido. La artista contó que Donatello ya está en su casa, recuperándose y evolucionando favorablemente. Sin embargo, el contexto no fue nada fácil: “Es una situación que hay que transitar con mucha paciencia y amor“.
“A los tres días de la operación de Dona nos mudamos, fue el cumple de Alfonsina y se vinieron las fiestas y el estreno de la obra en Mar del Plata”, detalló, dejando en claro el nivel de estrés que acumuló en pocos días. Y cerró con una frase que lo resumió todo: “No sé cómo estoy parada acá”.
NOELIA MARZOL HABLÓ DE LA FUERTE CRISIS QUE ATRAVESÓ CON SU MARIDO, RAMIRO ARIAS
Aunque desde afuera todo parece idílico, Noelia Marzol decidió mostrar su costado más íntimo y habló sin filtros sobre la crisis que vivió con su marido, Ramiro Arias, con quien tiene a sus hijos Donatello y Alfonsina.
En una nota para Implacables, la bailarina sorprendió con un relato honesto en el que reveló cómo atravesaron un conflicto que puso en jaque la relación: “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, confesó Noelia.
Hoy, lejos de aquel momento turbulento, Marzol asegura que el vínculo salió fortalecido. Con emoción, declaró: “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos“.
Y cerró, feliz por esta nueva etapa de su vida: “Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”.