Noelia Marzol mostró su nuevo hogar en Nordelta, que parece reflejar un momento con absoluta claridad. La actriz y bailarina se mudó junto a su marido, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina, a una casa amplia, luminosa y rodeada de verde.

Ubicada en una de las zonas más buscadas del barrio privado, la propiedad se desarrolla en dos plantas y se destaca por su diseño funcional y su conexión permanente con el exterior.

Desde sus redes sociales, Marzol comenzó a compartir distintos rincones del hogar, mostrando detalles de la decoración, los muebles recién incorporados y algunos espacios clave que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Así es la nueva casa de Noelia Marzol en Nordelta: dos plantas, pileta y un inmenso parque | Créditos: Instagram @noeliamarzolok

El corazón de la casa es, sin dudas, el living. Amplio y bañado por luz natural, se impone una pared revestida en piedra natural que enmarca una chimenea moderna y un televisor de gran tamaño. El mobiliario acompaña la propuesta: un sofá generoso en tonos neutros aporta comodidad y refuerza la sensación de calidez.

LA CASA DE NOELIA MARZOL

El comedor se integra al living en un mismo ambiente, favoreciendo la amplitud visual y la circulación fluida. Allí, una mesa de madera maciza con sillas a juego se convierte en protagonista, acompañada por lámparas colgantes de fibras naturales que suman textura y un aire relajado.

La elección de colores suaves y materiales orgánicos se repite en toda la planta baja, creando una atmósfera serena y acogedora.

Uno de los detalles arquitectónicos que más se destacan es una pared con listones de madera verticales, que funciona como divisor visual sin interrumpir la continuidad del espacio.

En el exterior, el parque es uno de los grandes diferenciales. Amplio, verde y con vista a un lago artificial, típico de Nordelta, el jardín se completa con una pileta que se convierte en el centro de la vida social durante los meses de calor. De hecho, ese espacio fue escenario reciente del cumpleaños de Alfonsina, celebrado al aire libre y rodeado de naturaleza.