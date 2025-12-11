Noelia Marzol vivió horas de tensión luego de que su hijo Donatello -fruto de su relación con Ramiro Arias, con quien también tiene a Alfonsina- debiera someterse a una operación. Fiel a su estilo, la bailarina eligió compartir la noticia con la misma sinceridad con la que suele mostrar su vida familiar en redes.

“Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó”, escribió Noelia en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una foto donde se la ve en una silla de ruedas, con el pequeño a upa, aún en la clínica.

Aunque Marzol no brindó detalles sobre el motivo de la intervención quirúrgica, sí buscó transmitir calma a sus más de dos millones y medio de seguidores y seres queridos, quienes rápidamente se preocuparon por la salud del pequeño.

La artista reveló que la recuperación avanza de la mejor manera y que ya retomaron la rutina familiar: “Ya estamos en casa jugando”, cerró Marzol, junto a un emoji de corazón rojo, dejando en claro que Donatello está de buen ánimo y que todo salió según lo esperado.

Noelia Marzol: "Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó. Ya estamos en casa jugando".

NOELIA MARZOL HABLÓ DE LA FUERTE CRISIS QUE ATRAVESÓ CON SU MARIDO, RAMIRO ARIAS

Aunque desde afuera todo parece idílico, Noelia Marzol decidió mostrar su costado más íntimo y habló sin filtros sobre la crisis que vivió con su marido, Ramiro Arias, con quien tiene a sus hijos Donatello y Alfonsina.

En una nota para Implacables, la bailarina sorprendió con un relato honesto en el que reveló cómo atravesaron un conflicto que puso en jaque la relación: “La verdad es que nos costó, no fue un período fácil. Hicimos terapia y nos recontra ayudó”, confesó Noelia.

Hoy, lejos de aquel momento turbulento, Marzol asegura que el vínculo salió fortalecido. Con emoción, declaró: “A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos“.

Noelia Marzol: "A Rami lo amo. Con Rami me voy a quedar hasta que seamos viejitos. Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual".

Y cerró, feliz por esta nueva etapa de su vida: “Te puedo asegurar que lo único que me va a durar hasta ser vieja es él. No existe otro igual”.