Noelia Marzol contó abiertamente que decidió quitar el bidet de su casa porque lo considera poco higiénico, una postura que generó posiciones encontradas entre sus seguidores y colegas.

La revelación surgió durante una charla en el programa Bondi Live, donde la artista explicó sin rodeos los motivos detrás de su decisión.

Fiel a su estilo frontal, Noelia Marzol no dudó en expresar su rechazo con una frase contundente: “¡Es un asco! ¿Por qué? Vos defecaste, te limpias con un papel que queda medio dudoso... pasas al bidet, queda algún resto y el agua que sale y sube, baja y vuelve a subir".

Sus palabras generaron una inmediata reacción en el estudio y también entre los usuarios que siguieron el recorte viral. Mientras algunos comprendieron su postura, otros defendieron el bidet como un elemento esencial de la higiene personal, especialmente en países como Argentina, donde su uso está profundamente arraigado.

POR QUÉ NOELIA MARZOL NO USA BIDET EN SU CASA

Lejos de mostrarse indecisa, Marzol aseguró que adoptó otras alternativas para su rutina diaria. Según explicó, su método preferido es el uso de toallitas húmedas, una opción que, desde su perspectiva, le resulta más confiable y práctica.

Noelia Marzol lanzó una polémica: es “anti bidet” y lo sacó de su casa. Foto: Instagram @noeliamarzolok

Sin embargo, sus compañeros de programa reconocieron que no podrían prescindir de ese artefacto sanitario, dejando en evidencia el contraste de opiniones.

El tema escaló rápidamente a las redes sociales, donde miles de personas opinaron sobre el asunto. Memes, encuestas y comentarios inundaron las plataformas digitales, consolidando una discusión inesperada sobre hábitos cotidianos que pocas veces ocupan el centro de la agenda mediática.