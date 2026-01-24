En las últimas horas, Noelia Marzol compartió en sus redes sociales una serie de fotos para alertar a sus seguidores: Donatello fue atacado por un agua viva.

La bailarina es protagonista en Bloody Tango, en el teatro Roxy Radio City de Mar del Plata y, en sus días libres, va a la playa.

En ese marco, Donatello Arias fue picado por un agua viva y Noelia Marzol lo mostró en su cuenta de Instagram con una imagen de su hijo.

Allí se ve al niño con cara de dolor y molestia, pero también con una crema paliativa en la zona del cuerpo donde recibió la picadura.

Al hijo de Noelia Marzol lo atacó un agua viva: la foto | Créditos: Instagram @noeliamarzolok

EL HIJO DE NOELIA MARZOL, ATACADO POR UN AGUA VIVA

Entre las principales recomendaciones ante el ataque de un agua viva, aparece en primer lugar no frotar ni usar agua dulce para intentar aliviar el dolor.

Es aconsejable lavar con agua de mar o suero fisiológico, retirar los tentáculos con pinzas y aplicar frío y vinagre. Algunos profesionales sugieren utilizar cremas para evitar ampollas, como lo hizo Noelia con Donatello.