Luego de que Luis Ventura asegurara en A la tarde que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, quienes tiene a su pequeño Salvador, se habían reconciliado; la panelista de Cortá por Lozano fue contundente al ahondar en su vínculo actual con el padre de su hijo.

“Mi único acercamiento con él es como padres, no hay nada más que eso. Siempre acompañando a Salvi. Todo el acercamiento es como padres, nada más”, remarcó Vicky, contundente, en una nota que dio a LAM.

“De verdad, prefiero preservar todo. Ya se dijo mucho y el nene ya está más grande. Prefiero guardarlo todo”, agregó, sin querer ahondar en el tema. Y cerró, firme: “Lo bueno para nuestro hijo es tener paz, que seamos padres sanos y que estemos siempre pensando en él. Salvador es un nene es muy feliz y estoy todo el día atrás de eso, ocupándome”.

VERO LOZANO MANDÓ AL FRENTE A VICKY XIPOLITAKIS EN VIVO

Fiel a su característico humor, Vero Lozano no dudó en mandar al frente de Vicky Xipolitakis después de mostrar varias fotos de sus panelistas de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce por Telefe, en la época que iba al colegio.

“Le dijimos ‘Vicky, mandá fotos del colegio’, y mandá de una producción de colegiala y mordiendo el boletín, semi desnuda. No entendió la consigna”, lanzó la presentadora en vivo, en medio de las risas que despertó en su equipo.

“Le dije ‘Vicky, que sean reales, no falsas’”, agregó Lozano, divertida. Por último, dio a conocer la reacción que tuvo Vicky cuando la alertaron sobre esto: “Ella me respondió ‘se me perdieron en la mudanza’”.