En 2012 Vicky Xipolitakis debutó como vedette con la obra Barbierísima y de aquella época guarda un tesoro muy personal: la diminuta tanga color nude que llevaba bajo su sensual look. ¡En Cortá por Lozano la exhibió con orgullo!

“Lavé la tanga pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae”.

“Es muy especial para mí porque me acompañó en mis comienzos cuando debuté como vedette. Para mí era muy importante. Es la ‘tanga de la suerte’”, contó en el ciclo de Vero Lozano mientras mostraba la prenda.

“Cuando debuto como vedette esta tanga me la ponía abajo del conchero. Es la ‘tanga truquera’ que no se ve. Me daba tanta suerte que nunca nunca me la pude sacar”, rememoró, en la consigna del programa que les propuso a los panelistas llevar objetos que guardan aunque ya no los usan.

Foto: Captura de TV

LAS BROMAS DE VERO LOZANO POR LA TANGA QUE LLEVÓ VICKY XIPOLITAKIS EN CORTÁ POR LOZANO

Siempre histriónica, Vero quiso probarse la “tanga de la suerte” de su panelista.

“¿Se lava eso?”, indagó. “Sí, la lavé pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae”, se lamentó la Griega quien no quiere achicarla para volver a usarla porque “los éxitos dicen que no se tocan”.

La animadora, muy divertida, mientras se ponía la diminuta lencería sobre su jean. “Tiene la ‘chucha’ más chica que yo porque no me tapa tanto”, lanzó, con humor.