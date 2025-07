Con solo 19 años, Valentina Pergolini, hija del conductor Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, está cumpliendo uno de sus grandes anhelos: ser parte de una obra de teatro como actriz en una de las producciones más emblemáticas de Broadway.

La joven es parte de “Despertar de primavera”, el aclamado musical que llegó al Teatro Ópera el pasado 20 de junio, con puesta en escena de Fernando Dente.

La obra, ambientada en la Alemania del siglo XIX, explora temas tan profundos como el despertar sexual, la represión social y la rebeldía adolescente, lo que la convierte en uno de los musicales más complejos y desafiantes del género.

Así está Valentina Pergolini, la hija de Mario. CRÉDITO: Instagram/@valennpergo

VALENTINA PERGOLINI: SINÓNIMO DE PERFIL BAJO

Aunque hasta ahora mantuvo un perfil bajo, Valentina estuvo ligada al mundo artístico desde pequeña. Comenzó su formación a los cinco años con Gaby Goldman y más tarde se perfeccionó durante seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco.

También tomó clases con Naomi Stein y actualmente estudia con Nayla Pose, mientras avanza en la Licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Además, acompaña su preparación con entrenamientos en danza y comedia musical.

Así está Valentina Pergolini, la hija de Mario. CRÉDITO: Instagram/@valennpergo

“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida”, escribió Valentina en sus redes sociales, donde compartió su emoción por haber sido elegida para formar parte del elenco. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que en junio me voy a subir al escenario del Teatro Ópera a hacer @despertardeprimaveramusical”, confesó con entusiasmo.

Así está Valentina Pergolini, la hija de Mario. CRÉDITO: Instagram/@valennpergo

Fiel a su estilo, Valentina eligió abrirse camino por mérito propio, sin apelar al peso de su apellido. Se presentó en los castings como cualquier otra postulante y fue seleccionada por su talento, esfuerzo y compromiso.