Flor Torrente volvió a apostar al amor y lo hizo a lo grande: presentó oficialmente a su nuevo novio, Santiago Slapak, en la exclusiva gala de Clarín el último lunes por la noche. En marzo de este año, Fernanda Iglesias mandó al frente a la modelo al revelar su nuevo romance en Puro Show.

“La que tiene nuevo novio, y se lo descubrí yo, es Flor Torrente”, había dicho en ese entonces la periodista y ahora se mostró públicamente con el joven deportista que segun la panelista de eltrece vivió en Estados Unidos, donde jugó al fútbol profesionalmente hasta que una lesión lo obligó a cambiar de rumbo.

Flor Torrente y su novio Santiago Slapak en la gala de Clarín (Foto: Movilpress).

Hoy, Santiago se dedica de lleno a la fotografía y a la parte técnica, aunque también tiene otra pasión: la cocina. “Él cocina y tiene un perfil de Instagram en el que comparte sus especialidades y las cosas que hace”, contó Iglesias, quien además remarcó que Santiago está “re copado” con la relación, ya que fue él quien publicó la primera foto juntos en sus redes sociales.

CÓMO SE CONOCIERON FLOR TORRENTE Y SANTIAGO SLAPAK

La historia de amor entre Flor y Santiago comenzó gracias a amigos en común en Pilar. Desde entonces, la pareja se muestra cada vez más unida, y fue el propio Santiago quien se animó a blanquear el romance en Instagram, compartiendo imágenes de ambos y dejando en claro que el vínculo va en serio.

El momento en que la actriz y Santiago se conocieron fue especial ya que ella venía de enfrentar la dura pérdida de su papá, Rubén Torrente.

La pareja hizo su primera aparición pública en la gala de Clarín, donde se los vio muy enamorados y compartiendo gestos de complicidad frente a las cámaras.

