En “Otro día perdido”, Mario Pergolini entrevistó a Silvio Soldán, quien lo dejó boquiabierto al contarle cuántas convivencias tuvo.

“Sí, algún día las conté. No son tantas. Convivencias… Apenas 14. Me pasé la vida buscando el amor”, reveló el histórico locutor y conductor de Feliz Domingo.

Soldán avisó que no llevaba la cuenta, hasta que un biógrafo le hizo el repaso y llegaron a la suma de 14, muchas de ellas muy breves.

LAS CONVIVENCIAS DE SOLDÁN

En diálogo con Infobae hace menos de dos años, Silvio Soldán ya tenía el número 14 en la cabeza, aunque confesó la extensión de muchas de ellas.

Silvio Soldán y Silvia Süller, en sus épocas de gloria.

“La más larga será Silvia tal vez. Nunca me puse a hacer cálculos (risas). No se cuantos años fueron pero nunca me aguantaron tanto. Es que la convivencia es muy difícil. Por eso la pareja que tengo actualmente, una chica muy jovencita para mi edad, tiene 56 años, una chica grande que al lado mío es una criatura de jardín de infantes, vive en su casa y yo en la mía”, relató.