A los 21 años, Juanita Tinelli decidió dar un paso personal importante: se independizó y se mudó sola a una propiedad que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La modelo e influencer compartió distintos detalles de su nueva casa, en la que se destacaron tres elementos que definen su estilo de vida actual: la presencia del arte en cada ambiente, una vinoteca integrada a los espacios comunes y una habitación especialmente diseñada para sesiones de fotos y producción de contenido.

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, diseño urbano y un cuarto pensado para crear contenido | Créditos: Instagram @juanittinelli1

Lejos de los excesos y de la ostentación, la estética de la vivienda apunta a la simpleza moderna. Predominan los tonos neutros, las superficies limpias y los muebles de líneas rectas.

Juanita apostó por una decoración que combina madera clara, blanco y algunos detalles en negro, logrando una armonía visual que atraviesa toda la casa. Grandes ventanales y luz natural son protagonistas, creando ambientes abiertos y luminosos.

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, diseño urbano y un cuarto pensado para crear contenido | Créditos: Instagram @juanittinelli1

LA CASA DE JUANITA TINELLI

En el living, que parece ser uno de sus rincones favoritos, conviven sillones amplios, mesas bajas de diseño y piezas de arte cuidadosamente distribuidas.

Obras gráficas contemporáneas, cuadros y esculturas pequeñas forman parte de la identidad estética del lugar. Allí, Juanita se toma fotos cotidianas, recibe amigos y descansa entre viajes y compromisos laborales.

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, diseño urbano y un cuarto pensado para crear contenido | Créditos: Instagram @juanittinelli1

Uno de los sectores que más comentarios generó entre sus seguidores es la vinoteca que tiene integrada al comedor principal. Se trata de un mueble empotrado, con espacio para varias botellas, que dialoga con una mesa de madera maciza y sillas tapizadas.

Sin embargo, el espacio que más curiosidad despertó fue la habitación destinada exclusivamente a la fotografía.

Se trata de un cuarto preparado con iluminación dirigida, fondos lisos y elementos móviles que se pueden reacomodar según el contenido que desee generar. Para una modelo e influencer que trabaja de manera constante con campañas y producciones, contar con un ambiente preparado para eso implica independencia creativa y organización.

Así es la casa de Juanita Tinelli: arte, diseño urbano y un cuarto pensado para crear contenido | Créditos: Instagram @juanittinelli1

El vestidor, por su parte, ocupa un rol central. Amplio, ordenado por colores y categorías, con espejos de cuerpo entero y mobiliario diseñado a medida, funciona como el núcleo cotidiano de su rutina profesional. Allí selecciona outfits, arma looks para eventos y realiza gran parte de sus posteos.