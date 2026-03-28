La actriz y directora Valeria Bertuccelli retornó al ruedo con Culpa cero, una comedia dramática que combina sátira, incomodidad y una mirada crítica sobre la cultura de la cancelación. Y la acompaña una figura como Cecilia Roth.

Tras su paso por salas en 2024, la película llegó al streaming y actualmente se puede ver en Argentina a través de Disney+, donde forma parte del catálogo reciente de producciones nacionales.

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Codirigida junto a Mora Elizalde y con guion escrito en colaboración con Malena Pichot, la película de 106 minutos se posiciona como una propuesta incómoda que interpela tanto al mundo editorial como a la sociedad contemporánea.

De qué trata Culpa cero

La historia gira en torno a Berta Müller, una exitosa escritora de libros de autoayuda que atraviesa el mejor momento de su carrera… hasta que estalla un escándalo. La protagonista es acusada públicamente de plagio, lo que pone en jaque su reputación y su lugar dentro del mundo editorial.

Una trama marcada por la manipulación, la soberbia y la autojustificación.

Lejos de asumir su responsabilidad, opta por negar las acusaciones y construir una serie de excusas cada vez más absurdas. A medida que intenta sostener su imagen pública, comienzan a salir a la luz aspectos oscuros de su personalidad, revelando una trama marcada por la manipulación, la soberbia y la autojustificación.

La película tiene una duración de aproximadamente 1 hora y 46 minutos y se inscribe dentro del género de la comedia dramática, aunque con un tono más cercano al drama ácido que a la comedia tradicional.

Una sátira sobre la cancelación y el poder

Uno de los ejes centrales del largometraje es su mirada crítica sobre la cultura de la cancelación y los mecanismos de poder en el mundo contemporáneo. La película explora cómo el éxito puede sostenerse sobre bases frágiles y cómo ciertos discursos pueden manipularse para mantener una imagen pública intacta.

En este sentido, la historia no solo se enfoca en el conflicto individual de su protagonista, sino también en el entorno que la rodea: una industria editorial que prioriza la fama y una sociedad que consume relatos de autoayuda sin cuestionarlos.

El film propone una reflexión incómoda sobre la responsabilidad, la ética y la construcción de la verdad, evitando caer en resoluciones simples o moralizantes.

El regreso de Bertuccelli como directora

Culpa cero marca el regreso de Valeria Bertuccelli a la dirección tras La reina del miedo, película con la que obtuvo reconocimiento internacional. En esta nueva propuesta, vuelve a apostar por personajes complejos y emocionalmente contradictorios.

Bertuccelli también se involucra en el guion y en la construcción integral del proyecto, reafirmando una identidad autoral que se caracteriza por explorar zonas grises de la conducta humana.

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El resultado es una película que se aleja de los formatos convencionales y propone una experiencia distinta dentro del cine argentino actual: incómoda, provocadora y con momentos de humor oscuro que funcionan como contraste frente a la crudeza de su historia.

Culpa cero es una sátira sobre la cancelación y el poder.

Cómo es el reparto de Culpa cero

Figuras destacadas del cine argentino de distintas perfiles potencian la intensidad del relato. A continuación algunos de ellos: