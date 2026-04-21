En los últimos meses, un romance sacudió al mundo del rock nacional. Se trata del que protagonizan Ciro y Luli Bass.
El líder de Ciro y los Persas daba indicios de un inicio de relación con la bajista de 35 años, integrante del grupo musical.
Rápidamente, el artista Ciro Martínez y Luciana Valdés blanquearon que estaban en pareja y se muestran sin pudores sobre el escenario.
CIRO Y LULI BASS MOSTRARON SU AMOR EN UN RECITAL
El jueves 16 de abril, Ciro y los Persas se presentó en el Estadio Delmi de Salta. Dos días después, lo hicieron en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero.
Fue en ese último show que Andrés Martínez y Luciana Valdés exhibieron su amor: ella tocó el bajo sobre los hombros de él.