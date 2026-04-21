En los últimos meses, un romance sacudió al mundo del rock nacional. Se trata del que protagonizan Ciro y Luli Bass.

El líder de Ciro y los Persas daba indicios de un inicio de relación con la bajista de 35 años, integrante del grupo musical.

Rápidamente, el artista Ciro Martínez y Luciana Valdés blanquearon que estaban en pareja y se muestran sin pudores sobre el escenario.

CIRO Y LULI BASS MOSTRARON SU AMOR EN UN RECITAL

El jueves 16 de abril, Ciro y los Persas se presentó en el Estadio Delmi de Salta. Dos días después, lo hicieron en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero.

Ciro y Luli Bass mostraron su amor en el recital de Ciro y los Persas: la foto | Créditos: Instagram @lulibass

Fue en ese último show que Andrés Martínez y Luciana Valdés exhibieron su amor: ella tocó el bajo sobre los hombros de él.