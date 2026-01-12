El regreso de Los Piojos no solo emocionó a miles de fanáticos del rock nacional, sino que también destapó una historia de amor que venía gestándose entre bambalinas.

Andrés Ciro Martínez y Luli Bass, la bajista de la banda, confirmaron públicamente su romance en un momento especial: el día del cumpleaños del cantante.

La noticia había comenzado a circular una semana atrás, cuando el programa Puro Show reveló los rumores sobre el vínculo entre ambos músicos. Sin embargo, fue la propia Luciana Valdés —nombre real de la artista de 35 años— quien decidió ponerle fin a las especulaciones con un gesto romántico en redes sociales.

EL MENSAJE QUE CONFIRMÓ EL AMOR

A través de sus historias de Instagram, Luli Bass compartió una imagen junto a Ciro Martínez sobre el escenario y escribió: "Muy feliz cumpleaños, mi amor“, acompañado de un corazón rosa atravesado por una flecha. El mensaje no dejó lugar a dudas y rápidamente se viralizó entre los seguidores de la banda.

Ciro Martínez y Luli Bass oficializaron su romance en el cumpleaños del músico: “Mi Amor”. Crédito: Instagram

La respuesta del líder de Los Piojos fue inmediata y cariñosa. Ciro reposteó la imagen en su propio perfil y agregó: "¡Gracias, hermosa!“. De esta manera, la pareja oficializó públicamente su relación, dejando atrás semanas de rumores y conjeturas sobre su vínculo sentimental.

DE LOS RUMORES A LA CONFIRMACIÓN PÚBLICA

La primicia había sido lanzada días antes por la panelista Fernanda Iglesias en Puro Show. “¡Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista!“, afirmó la periodista, identificando a la músico como Luciana Valdés. Según reveló el programa, el cantante suele mantener sus relaciones con bajo perfil, algo que le valió comentarios sobre su fama de “mujeriego” y “pirata”.

Ciro Martínez y Luli Bass oficializaron su romance en el cumpleaños del músico: “Mi Amor”. Crédito: Instagram

La panelista también detalló que Luli Bass estaba casada cuando comenzó el acercamiento con Ciro, y que con el tiempo decidió separarse de su pareja, el baterista Heber Vicente. Según trascendió, la bajista es madre de dos hijos y, tras la ruptura, se habría mudado de la casa familiar.