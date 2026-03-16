Andrés Ciro, esta vez fuera de los escenarios, dijo presente en el Hipódromo de San Isidro. El músico fue visto disfrutando del Lollapalooza Argentina, acompañado por su novia, la artista Luli Bass.

La pareja se mostró relajada y sonriente durante el atardecer en el espacio Corona Garden, uno de los spots más exclusivos del festival.

Ciro acompañó la imagen, posteada en sus historias de Instagram, con una frase: “En el Lula con la Luli”.

Andrés Ciro y Luli Bass

La historia de amor de Ciro y Luli

La foto recorrió las redes y volvió a poner el foco en la historia de amor que el cantante vive con la bajista, una relación que en los últimos meses se convirtió en tema obligado entre los fans de la banda.

Aunque siempre fue muy reservado con su vida privada, Ciro dejó en claro que atraviesa un gran momento sentimental. Su relación con Luli Bass comenzó hace alrededor de un año, cuando la bajista se sumó a Los Piojos en su regreso a los escenarios. El romance se confirmó públicamente durante el cumpleaños del músico, cuando ella le dedicó un mensaje especial con la frase “mi amor”.