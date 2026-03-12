Llega una nueva edición de Lollapalooza Argentina, que en 2026 inaugura una nueva década con tres jornadas repletas de música, arte, gastronomía y experiencias. El evento se realizará el el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, que durante el fin de semana ofrecerá a más de 100 artistas distribuidos en cinco escenarios.

Entre los grandes nombres del lineup se destacan figuras internacionales y locales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi, entre muchos otros artistas que formarán parte de la grilla.

Las últimas entradas para el festival están disponibles a través de All Access, con la posibilidad de pagarlas en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express, tanto en abonos para los tres días como en pases diarios.

Una experiencia que va más allá de la música

El festival continúa ampliando su propuesta para ofrecer una experiencia integral.

Lolla Food: gastronomía para todos los gustos

Más de 50 puestos de comida ofrecerán opciones que van desde cocina de autor hasta los clásicos favoritos del público.

Además, el menú incluirá alternativas veganas, vegetarianas y aptas para celíacos.

Para el bienestar del público, habrá puestos de hidratación gratuitos de AYSA distribuidos en todo el predio.

Un festival comprometido con el ambiente

La sustentabilidad sigue siendo uno de los pilares del festival. En esta edición volverán iniciativas como Espíritu Verde y Rock & Recycle, programas que promueven el reciclaje y la reforestación de bosques nativos en alianza con la organización Amigos de la Patagonia.

Además, por primera vez en el país, la transmisión del festival será carbono neutral. Para lograrlo, se medirá el consumo energético del streaming y se compensará la huella de carbono mediante bonos provenientes de un parque eólico en Chubut certificados por el organismo internacional Verra.

Kidzapalooza y espacios inmersivos

Kidzapalooza volverá con actividades y shows pensados para toda la familia. Los niños de hasta 10 años podrán ingresar de manera gratuita acompañados por un adulto con entrada, registrándose previamente en la web oficial del festival.

También regresan espacios icónicos del predio como El Túnel, un club oculto con estética retrofuturista inspirado en la ciencia ficción de los años 70 y 80, y Las Casitas, escenarios íntimos dedicados a artistas emergentes de la escena local.

Arte, instalaciones y experiencias visuales

El arte también tendrá un lugar central en el festival. Entre las obras destacadas se encuentran “Golosina Emocional” y “Escultura de los Sueños Azules” de la reconocida artista Marta Minujín.

A su vez, el estudio de arquitectura Adamo-Faiden presentará el “Pabellón Woo”, mientras que el artista Daniel Basso exhibirá “Lazo Magnético”, una instalación de gran escala con sus característicos merengues y un moño dorado gigante.

Lolla Cashless, app oficial y lockers

Dentro del predio, el sistema Lolla Cashless será el único medio de pago para comprar comida, bebidas y merchandising. Para utilizarlo, es necesario retirar previamente la pulsera del festival y cargar saldo desde la web oficial.

También habrá lockers disponibles para guardar pertenencias de forma segura, lo que permitirá disfrutar de los shows con mayor comodidad.

Para organizar el recorrido del festival, ya se puede descargar la app oficial de Lollapalooza Argentina, que permite consultar lineups, horarios y el mapa del predio incluso sin conexión a internet.

Cómo llegar y horarios del festival

Las puertas del predio abrirán viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 12:30.

Los accesos principales estarán ubicados en Av. Santa Fe y Av. Márquez, Av. Márquez e Int. Aphalo, y Av. Márquez y Tellier.

Se recomienda utilizar transporte público. El tren de la Línea Mitre tendrá servicio nocturno especial entre las 00:00 y las 03:00, mientras que diversas líneas de colectivo conectan con la zona del hipódromo.

Streaming en vivo por Flow

Quienes no puedan asistir al festival podrán seguir todos los shows a través de la transmisión en vivo de Flow, que emitirá el evento desde las 12:00 por los canales 605, 606, 607 y 608, con conciertos completos, entrevistas, móviles desde el campo y contenido exclusivo.