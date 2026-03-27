A un mes del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Yenny Mavinga sorprendió a todos al tomar la decisión de abandonar el reality.

Tras su salida, la ex participante pasó por A la Barbarossa y reveló el verdadero motivo detrás de su abrupta despedida del juego.

Lejos de las especulaciones, Mavinga fue directa al explicar qué la llevó a decir basta dentro de la casa más famosa del país.

Mavinga, furiosa tras dejar Gran Hermano: “Quiero volver y hacerla bolsa” (captura de Telefe)

EL MOTIVO POR EL CUAL MAVINGA SE FUE DE GRAN HERMANO

“Lo que me hizo salir de la casa es que me traten de violenta. Quien lo hizo sabía que esa palabra me dolía”, expuso, visiblemente movilizada por el hecho y su dramática historia personal.

En ese sentido, Mavinga apuntó directamente contra su compañera Cinzia y explicó por qué la acusación le afectó tanto: “Yo tengo dos nenas. Cinzia es una malvada y sabía que me dolía, que me molestaba la palabra ‘violencia’”.

Además, reveló que en un principio mantenían un vínculo cercano, lo que hizo que la situación le resultara aún más dolorosa.

“En un momento, yo a ella le conté mi historia, con ella profundicé y le conté mi historia. Nos abrazamos, lloramos juntas en un streaming. Me dijo que le dolió lo que yo viví y después usó mi parte vulnerable en el juego para usarla, una y otra vez, hasta cuando tuve ataques de pánico”, contó la ex participante de GH.

Por último, fue contundente al describir cómo vivió ese conflicto dentro de la casa: “Lo que me hizo Cinzia fue un golpe bajo y sucio. Se lo hizo a una madre, que sabe sus sufrimientos. Por sus golpes, me agarran ataques de pánico”.