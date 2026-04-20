Un potente terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa norte de Japón y activó una alerta de tsunami en varias regiones. El sismo ocurrió frente a la costa de Sanriku, a las 16.53 (hora local), con una profundidad de unos 10 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Las autoridades emitieron un mensaje urgente: “Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia terrenos elevados o edificios seguros”. Además, advirtieron que la probabilidad de nuevos temblores es más alta de lo habitual.

Se registraron olas de hasta 80 centímetros en la prefectura de Iwate y de 40 centímetros en otros puertos, mientras que la JMA alertó que podrían llegar tsunamis de hasta tres metros. El impacto del sismo se sintió incluso en Tokio, donde se movieron edificios.

El gobierno activó un equipo de crisis, se suspendieron servicios de tren bala en el norte del país y se evacuaron zonas costeras. La alerta se mantiene vigente en varias regiones, incluyendo Iwate, Aomori, Hokkaido, Miyagi y Fukushima.

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