Un episodio de máxima tensión sacudió este jueves al partido bonaerense de San Martín, cuando una persecución policial terminó con cinco disparos, un choque y dos detenidos, todo ante las cámaras de TN que transmitían en vivo desde la zona.

El impactante momento ocurrió mientras el móvil del canal cubría otro hecho policial vinculado al ataque a un adolescente de 15 años apuñalado por una compañera a la salida de una escuela. De forma inesperada, la cobertura cambió por completo cuando comenzaron a escucharse detonaciones a pocos metros del equipo periodístico.

PERSECUCIÓN, DISPAROS Y UN AUTO CON PATENTE DUPLICADA

Según explicaron fuentes del operativo, todo comenzó cuando efectivos detectaron un vehículo que circulaba con patente duplicada. Al recibir la orden de detenerse, los ocupantes aceleraron y escaparon, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras.

De acuerdo al testimonio de uno de los oficiales, los sospechosos ya eran seguidos por la posibilidad de que el auto hubiera sido robado. En medio del intento por frenarlos, uno de los agentes tomó una drástica decisión: arrojó su moto contra el vehículo para intentar bloquear el paso.

Crédito: TN

La tensión escaló segundos después, cuando en plena maniobra se escucharon cinco disparos, generando alarma entre vecinos y televidentes que seguían la transmisión en directo.

EL CHOQUE FINAL Y DOS DETENIDOS

La fuga terminó abruptamente cuando el auto perdió el control y chocó contra una palmera. Tras el impacto, los dos ocupantes fueron reducidos por la policía y quedaron detenidos en el lugar.