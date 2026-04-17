El Día Nacional del Bartender se celebró en Buenos Aires esta semana con un encuentro que reunió a profesionales de la coctelería en distintos bares.

Durante la jornada, bartenders de distintos puntos del país compartieron cócteles de autor en un espacio pensado para el intercambio dentro del sector.

Participaron profesionales provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario y otras localidades, en una convocatoria que buscó destacar el presente de la coctelería y su crecimiento dentro de la escena gastronómica.

La fecha —que se conmemora cada 15 de abril en relación con la fundación de la Asociación Mutual de Barmen y Afines (AMBA)— funciona como un punto de encuentro dentro del calendario del rubro.

El evento celebrado en Cochinchina, un reconocido bar de Palermo, fue organizado por Fratelli Branca y contó con la presencia de referentes de la coctelería local, entre ellos Mona Gallosi, Sebastián Atienza (3 Monos), Ludovico De Biaggi (Tegui), Matías Merlo (Tiki Bar), Fede Cuco (Verne) y Daniel Biber, junto a nuevas generaciones que comienzan a ganar visibilidad.

La propuesta incluyó barras invitadas y música en vivo, en una jornada orientada a visibilizar el trabajo detrás de la barra y el desarrollo de la actividad en el país.

Una escena en crecimiento

Durante años, el rol del bartender fue considerado complementario dentro de la gastronomía. En la actualidad, la barra ocupa un lugar central en la experiencia, con propuestas que integran técnica, creatividad y una dinámica de trabajo en tiempo real.

Foto: prensa

El crecimiento del sector gastronómico acompaña esta transformación. En la Ciudad de Buenos Aires, representa una parte significativa del empleo total y, dentro de ese esquema, la coctelería ha ganado protagonismo en los últimos años.

Profesionalización y formación

El desarrollo de la escena también impulsa nuevas oportunidades laborales. La barra se posiciona como una alternativa con posibilidades de inserción y crecimiento, acompañada por una mayor oferta de formación.

Argentina cuenta con bares reconocidos a nivel internacional, lo que refleja un escenario cada vez más competitivo. En ese contexto, la profesionalización aparece como un eje clave.

Entre las iniciativas vinculadas a este proceso, Accademia Branca —plataforma gratuita de formación en coctelería— registró en el último año más de 6.000 inscriptos y 1.300 egresados.

“Desde hace años venimos acompañando al bartender en distintos momentos: primero generando comunidad, después con iniciativas que buscaban dar visibilidad y más tarde con programas de formación. Hoy el foco está en seguir profesionalizando el oficio”, explicaron Juan Luciani y Martín Olivera, embajadores de Fratelli Branca.

La coctelería se consolida así como un espacio de especialización dentro de la gastronomía, con una escena en crecimiento que combina técnica, creatividad y proyección.